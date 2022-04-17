Уничтожили 39 единиц техники: ВСУ "насыпали" оккупантам в Донецкой и Луганской областях

Уничтожили 39 единиц техники: ВСУ "насыпали" оккупантам в Донецкой и Луганской областях

Защитники Украины отразили 10 атак.

В Донецкой и Луганской областях продолжаются активные боевые действия. Враг атакует позиции ВСУ, а украинские защитники умело отбивают атаки.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 автомобильной техники, а также 3 артиллерийские системы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожья россияне принудительно проверяют жилье людей и просят сдать оружие, а в Токмаке неизвестные украинские патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам.

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