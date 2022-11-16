Уничтожили 50% личного состава: ВСУ "расформировали" подразделение оккупантов в Луганской области

В Луганской области одному из подразделений российских оккупантов изрядно досталось от ВСУ.

В Луганской области ВСУ ликвидировали вражеское подразделение "ЛНР". Из-за значительных потерь командование его расформировало.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Из-за больших потерь на территориях псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

"После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение", — говорится.

Отмечается, что остатки личного состава распределили по другим воинским частям.

Напомним, что в Луганской области Силы обороны попали в штаб оккупантов. В результате три десятка воинов из войска захватчиков вернутся домой "в пакетах", еще два десятка временно выведены из строя.

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