По состоянию на осень 72-го ОМБр не имела возможности удержать Угледар Донецкой области.

С 28 сентября по 2 октября 72 механизированная бригада имени "Черных Запорожцев" уничтожили более 400 российских военнослужащих. Это буквально через несколько дней штурмов противника на позиции бригады.

Об этом рассказал новый командир бригады Александр Охрименко в интервью "Главкому".

Он отметил, что за эти четыре дня только на направлении действий одного из батальонов, а именно на юго-восточном направлении города Угледар, было уничтожено более 50 единиц техники.

"Посажены и сбиты, заглушены системами радиоэлектронной защиты около 500 единиц враждебных БпЛА. Соответственно, за два с половиной года потери противника на самом деле в разы больше, чем указывает исследование, о котором вы говорите, – думаю, как минимум, потери больше в три-четыре. раза ”, — напомнил Охрименкоо.

Он добавил, что за два года войны не всегда в районе Угледара были такие активные боевые действия, как в последний месяц.

Отметим, по состоянию на осень 72-го ОМБр не имела возможности удержать Угледар Донецкой области. Соотношение сил составляло почти 1:9 в пользу врага.

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