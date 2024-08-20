Уничтожили ли "Асканию-Новую": что на самом деле происходит в оккупированном заповеднике

Всемирно известный заповедник "Аскания-Нова" находится под оккупацией с первого дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Русские его просто уничтожают.

Чем уникален заповедник и что с ним сейчас читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Украинская "Аскания-Нова"

Заповедник "Аскания-Нова" был одним из мощнейших туристических магнитов на юге Украины. До полномасштабного вторжения РФ на украинские земли "Аскания-Нова" была самым большим степным заповедником Европы, ежегодно посещавшим около 140 тысяч туристов. Его общая площадь – более 33 тыс. гектаров. "Аскания-Нова" является уникальным местом. Здесь находится самый степной массив Европы, который никогда не разорялся, а также большой зоопарк и дендропарк. Этот заповедник был домом для многих редких и исчезающих видов животных, таких как куланы, сайгаки, а также африканские антилопы. Заповедник также имеет большую научную ценность, ведь здесь исследовали взаимодействие природных экосистем.

К сожалению, "Аскания-Нова" оказались под российской оккупацией с первого дня войны. Неоднократно сообщалось о десятках пожаров на заповедных территориях и организации оккупантами "сафари" — фактического убийства животных на территории заповедника. И вот глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что заповедника "Аскания-Нова", расположенного на временно оккупированной территории Херсонской области "больше нет". Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально"

В то же время директор заповедника Виктор Шаповал в комментарии "Общественному" отметил, что, по его мнению, фразу Прокудина вырвали из контекста. По словам Шаповала, россияне действительно вывозят животных из "Аскании-Нови". Но сегодня речь не идет об уничтожении заповедника.

"Это процесс, который происходит, но не свершившийся факт. На сегодня вывезено в РФ и на временно оккупированную территорию Крыма 20 животных. Часть животных погибли из-за недосмотра, отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания. Значительная часть заповедной степи — более 2000 га, выгорела в результате пожаров разной природы"

По его словам, эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОВД, Госэкоинспекцией. Шаповал заверил, что правоохранители уже открыли ряд уголовных производств из-за действий оккупантов в отношении "Аскании-Новы".

"Факты значительных убытков, нанесенных вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факт уничтожения заповедника – нет"

Со словами о полном уничтожении заповедника не согласны местные журналисты. Так, главная редактор издания "Арбуз City" Евгения Вирлич говорит, что "Аскания-Нова" существует, но "не в том виде, в каком была и должна быть".

"Заповедника не существует" – это ложь. Он существует. Не в том виде, в каком был и должен быть. Но есть. Русские используют его в пропаганде. Они открыли его для посещения, предварительно ограбив. Но не разграбили (пока!). Им заповедник нужен хоть в каком-то состоянии, чтобы использовать его в пропаганде. И тот факт, что господин Прокудин сказал, что заповедника не существует – это шикарный повод для россиян теперь говорить "хахаха, они врут, вот он заповедник". И нагонят туда школьников с экскурсиями, предварительно бюджетников поставят с вениками на рак убирать и белить бордюры. А весь мир будет удивляться, как это – вот, существует.

"Россияне его уничтожают". Да, это правда. Россияне его постепенно уничтожают, в частности, пожарами, которых за два года было очень много.

"Последнее, что я слышал" — это так должна происходить официальная коммуникация, да? Херсонская областная государственная администрация, я знала, что вы питаетесь исключительно сплетнями, особенно последние два с половиной года, но не настолько же. Открою тайну – дирекция заповедника на связи, они не изменили, они постоянно готовы давать комментарии, находятся на подконтрольной территории и имеют кучу актуальной информации. Все больше, они качественно комментируют, а не это "больше нет", когда по факту есть.

О вывозе животных – правда. Но не просто вывоз – россияне животных и вывозят, и обменивают, то есть завозят животных из парков Крыма и России. Не знали? Теперь знаете. Да, в заповеднике все плохо и сложно. Но "больше нет" – это НЕПРАВДА. Дай Бог, чтобы он и был"

Сохранение "Аскании-Нова" важно не только для Украины, но и для всего мира. Это вопрос глобального значения, ведь уничтожение такого уникального заповедника будет иметь длительные последствия для биоразнообразия. Украинские экологи призывают к поддержке и сотрудничеству на международном уровне для восстановления заповедника после войны.

"Русский мир" в Мариуполе

Напомним, что столь страшная ситуация происходит не только с украинскими заповедными территориями. Все к чему касается "русский мир" превращается в руины. Почерневшие многоэтажки с погребенными под ними телами их жителей, могилы прямо среди улиц, военные и гражданские в блокаде, а затем пленные и депортированные, разрушенная "Азовсталь", разрушенный драмтеатр с сотнями погибших — таким перед глазами украинцев и мира стоит Мариуполь. РФ в 2022 году.

Казалось бы, с тех пор жить там невозможно. Однако часть жителей по-прежнему остается в Мариуполе. Более того, Россия пытается сделать его витриной – якобы успешной – захваченных территорий Украины. Однако не все то золото, что блестит.

А вот о, оставшихся на улице протестах мариупольцев он умолчал. И с этими людьми видеосвязи не сделали. Не рассказал глава государства-террориста и о постоянных порывах, отсутствии света, воды и тепла во многих домах. Об этом почти каждый день пишут местные жители в чатах, но диктатору показывают только тех, кто скажет, что все "хорошо".

За время оккупации город превратился в центр советской пропаганды и бездействия россиян. Но, несмотря на постоянные жалобы горожан, все свои силы оккупанты бросили не на помощь людям, а на сокрытие собственных ужасных преступлений. "Впечатление, что я этот город не знаю". Так о Мариуполе говорят сами жители, которые видят, что оккупанты сделали с родным городом. Одна из горожан показала, как выглядит сейчас центр. Полуразрушенный ЦУМ, изуродованы исторические дома у руин Драмтеатра. Украинский город, который когда-то был центром развития и обновления, теперь превращен в руины.

оккупанты продолжают снос домов. Среди них не только жилые дома, но и детсады и школы.

Левобережье Мариуполя утопает в канализационных отходах. Проблема канализационных порывов стала критической для оккупированного города. Уже два года горожане жалуются на затопление подвалов и реки и озера из отходов. Но ситуация ухудшается, эта катастрофа становится только более масштабной.

Россия применяла "тактику голода"

Украина и наши партнеры делают все, чтобы открыть глаза международному сообществу о том, какие преступления совершает Российская Федерация. Юристы из организации Global Rights Compliance подали в МКС в Гааге вывод, что Россия применяла умышленную "тактику голода" во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года. Об этом сообщает The Guardian. В отчете юристов утверждается, что Россия намеревалась убить большое количество мирных украинцев. Подсчитано, что во время оцепления Мариуполя в начале войны в Украине погибли 22 тыс. человек. Через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества при минус 10, а также без гуманитарной эвакуации и помощи.

Напомним, российские кафиры уничтожают биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейн, расположенный на временно оккупированной территории Херсонской области.

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