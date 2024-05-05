Уничтожили организатора пыточной: в ГУР прокомментировали взрыв в Бердянске

Ликвидированный в результате взрыва коллаборант был причастен к пыткам украинских пленных.

В автомобиле, взорвавшемся в воскресенье, 5 мая, во временно оккупированном Бердянске, находился Евгений Ананьевский — один из организаторов застенков для украинских пленных на территории Бердянской исправительной колонии №77.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Ананьевскому Евгению Александровичу", - говорится в сообщении.

В украинской военной разведке уточнили, что ликвидированный в результате взрыва коллаборант был назначен оккупантами на высокую должность в колонии и причастен к пыткам украинских пленных.

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — подчеркивают в сообщении.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с сообщением о том, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали предателя, сотрудничавшего с оккупантами в "исправительной колонии".

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