"Уничтожили отряд кораблей противника": Россия проводит учения в Черном море

Следующий этап — отработка ракетных ударов.

Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в понедельник, 12 июля.

"Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Следующим этапом боевой подготовки станет совместное обучение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

Напомним:

В Одессе закрыли военные учения Sea Breeze-2021 .Это были самые масштабные за всю историю Украины международные маневры , в которых принимали участие военные из более тридцати стран мира. Не обошлось и без вмешательств страны-агрессора. Россияне пытались провоцировать иностранные корабли, но безрезультатно — на них просто не обращали внимания.

.Это были самые масштабные за всю историю Украины , в которых принимали участие военные из более тридцати стран мира. Не обошлось и без вмешательств страны-агрессора. Россияне пытались провоцировать иностранные корабли, но безрезультатно — на них просто не обращали внимания. Так, российские военные провели над Черным морем тренировки авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне международных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины, США и стран НАТО.

по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне международных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины, США и стран НАТО. Кроме того, Россия для наблюдения за международными учениями Sea Breeze-2021 вывела в Черное море весь корабельный состав своего Черноморского флота, пытаясь продемонстрировать готовность применить силу.

Новости мира: в Одессе закрыли военные учения "Си Бриз-2021"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку