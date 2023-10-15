Уничтожили СУ-25, БМПТ "Терминатор" и "Сонцепек": украинские военные рассказали об успехах в Донецкой области

Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в сообщении в социальных сетях.

Также воинами ОСУВ «Таврия» сбит на Донечинный самолет СУ-25 враг, уничтожен БМПТ «Терминатор» и одна тяжелая огнеметная система залпового огня «Сонцепек».

Боевая работа продолжается.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 901 артобстрел.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» в течение суток выполнили 1876 огневых задач.

Общие потери врага составили 797 человек. Уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Напомним, в интервью Digi24 Владимир Зеленский высказался об окончании войны. По его словам, война РФ против Украины находится уже в заключительном периоде. Впрочем, он может быть самым трудным.

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