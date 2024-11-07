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Уничтожили укрытия, пушки и машины: бойцы ВСУ мощно отработали по врагу на Харьковщине (видео)

Уничтожили укрытия, пушки и машины: бойцы ВСУ мощно отработали по врагу на Харьковщине (видео)

Боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия"/Фото: Facebook-страница "Хартии"

Враг продолжает давить, несмотря на огромные потери, которые ему наносят украинские бойцы.

Ночью 7 ноября ВСУ ударили по позициям армии РФ в Харьковской области. В результате атаки уничтожены укрытия, пушки и машины врага.

Об этом пишет "Хартия".

"А еще — наши дроны "погоняли" оккупантов по холодному ночному лесу. И все-таки догнали. Как это было — смотрите в видео", — написали воины.

ВСУ мощно отработали по позициям врага на Харьковщине

ВСУ мощно отработали по позициям врага на Харьковщине

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на 7 ноября составили 704 300 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 захватчиков.

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