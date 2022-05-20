Уничтожили вместе с только что привезенным боекомплектом: украинские "ПТУРисты" обыграли российских (видео)

Уничтожили вместе с только что привезенным боекомплектом: украинские "ПТУРисты" обыграли российских (видео)

Украинские защитники успешно отработали по противнику.

В результате уничтожен личный состав кафиров вместе с боекомплектом.

Об этом сообщают в СтратКом ВСУ.

"В дуэли "птуристов" победили операторы ССО Украины. На одном из участков фронта наши воины увидели, как петушиная армия подвезла боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела метко в позиция вражеских противотанкистов и уничтожена их вместе с только что привезенным боекомплектом", — сообщают украинские защитники.

Напомним, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.

Ранее Арестович рассказал, что мешает российским войскам совершать успешное наступление на территории Украины.

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