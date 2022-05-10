Уничтожили "железо" и большинство пехоты: ВСУ разбили колонну бронетехники оккупантов на Донбассе

Украинские военные разбили колонну российской бронетехники, которая двигалась в сторону одного из городов Донецкой области.

Из 12 единиц техники оккупантов воины ВСУ уничтожили 7.

Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в фонде "Повернысь живым".

"Враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов в Донецкой области, но "что-то пошло не так". Оккупантов "тепло" встретили ВСУ", — говорится в сообщении.

Так, из 12 единиц техники оккупантов 7 были уничтожены.

"Вместе с "железом" уничтожено было и большинство рашистской пехоты. А те, кому удалось уцелеть, — сбежали. Мы же предупреждали вас, оккупанты, что устроим ад, если не уберетесь. Что ж, вы так хотели земли этой, и поэтому теперь смешались с ней", – говорится в сообщении.

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