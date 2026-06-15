Уникальная коллекция потеряна: из-за удара РФ по киностудии Довженко уничтожены десятки тысяч костюмов

Атака

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В результате российского ракетного удара по Киеву серьезно пострадала киностудия имени Довженко. По предварительным оценкам, полностью уничтожена уникальная коллекция костюмов, которую десятилетиями использовали во время съемок фильмов, театральных постановок и культурных проектов.

Об этом в эфире «Сніданок з 1+1» рассказал Андрей Дончик, генеральный директор Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Как отмечает представитель студии, в двухэтажном здании хранилось около 100 тысяч костюмов и около трех миллионов различных предметов — обуви, аксессуаров и реквизита. Среди утраченного — исторические костюмы, которые использовались при создании культовых украинских лент, в частности, «Тени забытых предков» и «Пропала грамота».

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«Не только для кино, для театров, для каких-то перформансов, для спектаклей. К сожалению, все уничтожено. Но я знаю, что не только костюм пострадала», — добавляет он.

В то же время повреждение зафиксировано почти по всей территории киностудии. По предварительным данным, по объекту был нанесен удар двумя ракетами. В результате взрывов в зданиях практически не осталось целых окон.

Также пострадало помещение, где хранился киноархив из около 600 фильмов на пленке. Часть этих материалов существует только в одном экземпляре.

«Я надеюсь, что, поскольку не было пожара, там как раз это техническое помещение, а коллекция находилась дальше. Есть надежда, что она не пострадала, потому что она в отдельных комнатах, в металлических коробках, была», — сказал Дончик.

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Окончательный масштаб разрушений и потерь устанавливают эксперты.

Ночная атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев. В столице зафиксировали десятки пожаров и разрушений почти во всех районах города, а аварийные службы работали примерно на 50 местах. В результате обстрела пострадали более 20 человек, среди них — ребенок и беременная женщина. Также из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения осталось около 140 тысяч абонентов.

В частности, серьезный ущерб понесла Киево-Печерская лавра. Повреждены не менее 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Больше всего пострадал Успенский собор, там фиксировали возгорание.

Известно, что один из ЖК в Киеве в четвертый раз пострадал из-за атаки РФ. В нем вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитых целей.

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