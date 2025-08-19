- Дата публикации
Уникальная находка: на Тернопольщине обнаружили самое большое подземное озеро Украины
Открыл озеро луцкий спелеолог Игорь Троцюк, по его словам, к озеру нужно ползти на коленях в течение двух часов.
В Тернопольской области недалеко от села Королевка в пещере Оптимистической спелеологи обнаружили уникальное подземное озеро, которое занимает площадь более 500 м² и имеет глубину до 6 метров. Вода в этом озере кристально чиста и поддерживает температуру +7°C. Это открытие может стать подлинной сенсацией для науки и туризма.
Ежегодно специалисты во время спелеологи находят новые ходы в оптимистическую пещеру. На сегодняшний день пещера считается самой длинной в Европе, пишут Патриоты Украины.
Пещера, ранее считавшаяся почти совсем безводной, подарила своим исследователям много подземных озер. Один за другим были открыты озера Мечта, Доля Бога, Пятиугольная, Пермское, Фрик, Мистик, Карман и озеро Микрон. Последнее, по оценкам специалистов, претендует на звание величайшего подземного озера Украины. Его глубина достигает 5-6 метров, а площадь поверхности — около 500 кв. м. Вода в нем — кристально чистая, температура 7 выше нуля градусов по Цельсию.
Открыл озеро луцкий спелеолог Игорь Троцюк. По словам исследователя, к озеру нужно ползти на коленях в течение двух часов. Упорная работа весной принесла свои неожиданные результаты — был найден ход в новый зал. Практически спелеолог вывалился на берег девственного озера.
Это первый большой водоем в пещере. Сегодня пещерное озеро исследуют люди очень редкой специальности — спелеодайверы, в гидрокостюмах и с кислородными баллонами пытаются пройти озеро под водой.
