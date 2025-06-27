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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Уникальная операция: раненому бойцу пересадили палец с ноги на руку

После тяжелого ранения на фронте украинский воин потерял одну руку, а на другой - большой палец.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
пересадка пальца

Бойцу пересадили палец с ноги на руку / © скриншот с видео

Украинские хирурги совместно с британскими коллегами провели уникальную операцию, пересадив палец с ноги на руку раненого бойца.

Об этом сообщили в центре протезирования и реабилитации Superhumans.

«Наш пациент Назар прошел через чрезвычайное испытание. После тяжелого ранения на фронте он потерял одну руку, а на другой — большой палец, который играет ключевую роль в обеспечении функции захвата», — говорится в сообщении.

Медики отметили, что такую сложную операцию в этом центре провели впервые, но она прошла успешно. Для пересадки использовали второй палец стопы пациента.

«Операция длилась несколько часов: нужно было соединить кость, сосуды, нервы и сухожилия, чтобы пересаженный палец получил полноценное кровоснабжение, чувствительность и подвижность», — сообщили в медицинском центре, опубликовав видео фрагментов операции и реабилитации пациента.

Через месяц после проведенной операции раненый боец может открывать двери, откручивать крышечку бутылки и поднимать мелкие предметы.

Как отмечают медики, впереди — еще несколько месяцев реабилитации, но шансы на полное восстановление функции захвата — реальные.

Напомним, ранее украинским медикам удалось пересадить пациентке второй палец стопы на место утраченного второго пальца на руке.

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