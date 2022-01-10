Уникальная открытка из Херсонской области попала на зарубежный аукцион: сколько за нее просят (фото)

Уникальная открытка из Херсонской области попала на зарубежный аукцион: сколько за нее просят (фото)

Отправили открытку 8 июня 1912 года.

Открытку с уникальным штампом, отправленную из Херсонской области, выставили на зарубежный аукцион.

Об столетней открытке в группе "История Нововоронцовского края" в Facebook рассказал краевед Андрей Селецкий.

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Отправление адресовалось жительнице Нововоронцовки Соне Таракановой.

Фото: Андрей Селецкий\Facebook

Отправили открытку 8 июня 1912 года. Неизвестно, кто сохранил корреспонденцию, и где она находилась целый век, но с адресата за нее требовалась доплата.

На самой иллюстрации подпись — "Парижский Салон 1909 г. М. Клерон. Утренняя молитва арабских жрецов".

"Дело в том, что с коллекционной точки зрения эта открытка уникальна штампом "Доплатить 6 к.", то есть отправителю не хватало денег для отправления и этот долг повесили на получателя", — отметил Андрей Селецкий.

На аукционе за старинную открытку просят 9 тысяч гривен.

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Напомним, во время ремонтных работ в здании Херсонского музея природы сотрудники обнаружили газету "Одесские новости" от 3 июля 1898 года.

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