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Уникальное видео: украинские полярники показали, как появляется на свет субарктический пингвиненок (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
1 мин
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Уникальное видео: украинские полярники показали, как появляется на свет субарктический пингвиненок (видео)

Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Арктике, засняли уникальные кадры.

Украинские биологи, находящиеся сейчас на арктической станции "академик Вернадский" запечатлели уникальные кадры появления на свет субарктического пингвиненка.

Видео выложили в Сеть.

На нем можно увидеть, как вылупляется из яйца детеныша субантарктического пингвина, родители которого гнездятся у украинской станции "Академик Вернадский"

"Процесс "рождение" длится несколько часов, поэтому исследователи снимали его поочередно, а самые интересные моменты собрали потом в короткий ролик.

Напомним, что недавно вблизи станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали настоящий "пингвин-бум", где на свет появилось уже с десяток пингвинят.

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Дата публикации
Просмотры
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