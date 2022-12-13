Уникальное видео: украинские полярники показали, как появляется на свет субарктический пингвиненок (видео)

Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Арктике, засняли уникальные кадры.
Украинские биологи, находящиеся сейчас на арктической станции "академик Вернадский" запечатлели уникальные кадры появления на свет субарктического пингвиненка.
Видео выложили в Сеть.
На нем можно увидеть, как вылупляется из яйца детеныша субантарктического пингвина, родители которого гнездятся у украинской станции "Академик Вернадский"
"Процесс "рождение" длится несколько часов, поэтому исследователи снимали его поочередно, а самые интересные моменты собрали потом в короткий ролик.
Напомним, что недавно вблизи станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали настоящий "пингвин-бум", где на свет появилось уже с десяток пингвинят.
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