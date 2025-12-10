- Дата публикации
Уникальное животное в Чернобыльском заповеднике: фотоловушка зафиксировала, как оно готовится к зиме (видео)
Чернобыльский заповедник обнародовал фото енотовидной собаки.
Фотоловушка Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировала енотовидную собаку, которая лакомилась остатками лося. Животное активно накапливает энергию перед холодами, и, как уточняют специалисты заповедника, такое поведение является естественной адаптацией к зиме.
Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник сообщил об этом.
В заповеднике объясняют, что енотовидные собаки всеядны и чрезвычайно гибки в своем пищевом поведении: они потребляют все, что доступно в конкретный момент. В их рацион относятся мелкие грызуны, птицы и яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаковые растения.
«Енотовидная собака, или енот уссурийский, относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением: он потребляет все, что доступно в конкретный момент. В его рационе мелкие грызуны, птицы и их яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаки», — говорят исследователи.
Важную часть их питания составляет падаль. Именно способность питаться животными останками позволяет виду успешно переживать периоды, когда другая пища менее доступна. Так что потребление остатков лося — не случайность, а высококалорийный источник энергии, позволяющий накопить жир перед зимним сезоном.
В дикой природе Чернобыльской зоны такие сцены встречаются часто и напоминают, что каждый вид играет свою роль в функционировании местных экосистем.
