Уникальное животное в Чернобыльском заповеднике: фотоловушка зафиксировала, как оно готовится к зиме (видео)

© pixabay.com

Реклама

Фотоловушка Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировала енотовидную собаку, которая лакомилась остатками лося. Животное активно накапливает энергию перед холодами, и, как уточняют специалисты заповедника, такое поведение является естественной адаптацией к зиме.

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник сообщил об этом.

В заповеднике объясняют, что енотовидные собаки всеядны и чрезвычайно гибки в своем пищевом поведении: они потребляют все, что доступно в конкретный момент. В их рацион относятся мелкие грызуны, птицы и яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаковые растения.

Реклама

«Енотовидная собака, или енот уссурийский, относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением: он потребляет все, что доступно в конкретный момент. В его рационе мелкие грызуны, птицы и их яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаки», — говорят исследователи.

Дата публикации 21:41, 10.12.25 Количество просмотров 6 Всеядный хищник в Чернобыле: редкая енотовидная собака попала на камеру

Важную часть их питания составляет падаль. Именно способность питаться животными останками позволяет виду успешно переживать периоды, когда другая пища менее доступна. Так что потребление остатков лося — не случайность, а высококалорийный источник энергии, позволяющий накопить жир перед зимним сезоном.

В дикой природе Чернобыльской зоны такие сцены встречаются часто и напоминают, что каждый вид играет свою роль в функционировании местных экосистем.

Напомним, ранее речь шла о том, как птицы по-разному реагируют на взрывы в Киеве, в том числе некоторые из них просто разлетаются в разные стороны.