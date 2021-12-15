Уникальный для свободной Донетчины: в Мариуполе завершилась «Большая стройка» 50-метрового бассейна

В Мариуполе Донецкой области завершили реконструкцию бассейна "Нептун".

Ее выполнили с учетом стандартов FINA для проведения международных соревнований по нескольким видам спорта, сообщил глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Реконструкцию сделали в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Нептун» – это пока единственный крытый 50-метровый бассейн на свободной территории Донбасса. Теперь он полностью соответствует стандартам международной федерации плавания (FINA) и готов принимать всеукраинские и международные соревнования по пяти видам спорта: плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыжкам в воду и прыжкам на батуте», — рассказал Кириленко.

На ремонт потратили более 120 млн. гривен. В ходе реконструкции заменили чашу бассейна и снаряды для прыжков в воду, поставили современную систему фильтрации воды, заменили все внутренние коммуникации, отремонтировали внутренние помещения и привели в порядок прилегающую территорию.

Также бассейн обустроили для людей с инвалидностью: здесь появились лифт и подъемники для спуска в воду.

«Верю, что здесь будет воспитано не одно поколение чемпионов», – добавил глава областной администрации.

Как сообщалось ранее, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» открывают также площадки для занятий спортом под открытым небом в шаговой доступности. В населенных пунктах Украины уже работают 500 активных парков, где можно тренироваться по видеоурокам от звездных инструкторов.