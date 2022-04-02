Уникальный случай: житомирские десантники под Харьковом сбили с ПТРК два вражеских вертолета (видео)

Уникальный случай: житомирские десантники под Харьковом сбили с ПТРК два вражеских вертолета (видео)

Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель.

В Харьковской области произошел уникальный случай уничтожения вертолетов РФ. Отличились житомирские десантники.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вчера по подтверждениям данным в Харьковской области военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были сбиты два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС РФ.

"Вертолеты были уничтожены в районе Харьковщины расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это по сути первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель. После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник рухнул набок при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом", – говорится в сообщении.

Свои слова десантники подкрепили видео, где видно, как пылают вертолеты противника после "успешного" приземления.

"Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников", — добавили в Командовании ДШВ.

Напомним, что украинские десантники сбили в небе над селом в Николаевской области российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.