"Уникальный способ": сварщик сбежал в Венгрию через самостоятельно вырезанную дыру в мосту – журналист

Сварщик во время ремонтных работ на пограничном мосту через Тису самостоятельно подготовил себе путь к бегству.

На Закарпатье один из ремонтников на КПП "Тиса" сбежал за границу через самостоятельно вырезанную дыру в мосту в Венгрию.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

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По его словам, событие произошло еще в сентябре 2024 года, но о нем стало известно только сейчас.

"Во время проведения работ по ремонту моста, кроме ремонтных работ, готовил себе путь к бегству из Украины. Мужчина зная особенности конструкции моста каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции, которая в результате дала ему возможность бежать в Венгрию", – говорит Глагола.

Журналисту удалось получить эксклюзивные кадры из КПП "Тиса". На фото можно увидеть сам путь бегства.

Фото: Виталий Глагола

Путь побега сварщика-уклониста через пограничный мост / Фото: Виталий Глагола

Госпогранслужба пока не прокомментировала информацию.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье два уклониста хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными.

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