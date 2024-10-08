"Уникальный способ": сварщик сбежал в Венгрию через самостоятельно вырезанную дыру в мосту – журналист

Сварщик во время ремонтных работ на пограничном мосту через Тису самостоятельно подготовил себе путь к бегству.
На Закарпатье один из ремонтников на КПП "Тиса" сбежал за границу через самостоятельно вырезанную дыру в мосту в Венгрию.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.
По его словам, событие произошло еще в сентябре 2024 года, но о нем стало известно только сейчас.
"Во время проведения работ по ремонту моста, кроме ремонтных работ, готовил себе путь к бегству из Украины. Мужчина зная особенности конструкции моста каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции, которая в результате дала ему возможность бежать в Венгрию", – говорит Глагола.
Журналисту удалось получить эксклюзивные кадры из КПП "Тиса". На фото можно увидеть сам путь бегства.
Госпогранслужба пока не прокомментировала информацию.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье два уклониста хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными.
Читайте также:
- Убегали как водители грузовиков: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов за границу (фото)
- Жена старше на 36 лет да еще оказалась тещей: на границе остановили "интересные" супруги
- Полиция ликвидировала схему массовой переправки мужчин за границу