Уникальный сценарий: политолог сказал, как может закончиться война в Украине
Все исторические сценарии завершения войн — уникальны. Их нельзя повторить, потому что контекст разный.
Завершение войны может состояться по новому — украинскому — сценарию. Вероятно, Украина и Россия не будут подписывать никакое мирное соглашение.
Об этом в эфире "КИЇВ24" сказал политолог Владимир Фесенко.
Он подчеркнул, что не все войны заканчиваются мирными соглашениями. Корейская война, например, завершилась без него.
«У Японии его нет с Россией. С американцами мирное соглашение они подписали. Это не единичные случаи, это — типичная ситуация», — сказал Фесенко.
По его мнению, мирного соглашения между Украиной и Россией, по всей видимости, не будет.
«И не нужно этого бояться. Потому что в случае мирного соглашения нужно будет определить статус оккупированных территорий, а здесь — тупик», — говорит эксперт.
Наша и российская позиции — прямо противоположны. Зафиксировать, чьи это территории юридически, не удастся. И компромисс невозможен даже теоретически.
Ранее речь шла о том, когда РФ будет готова сесть за стол переговоров. Прежде всего, для этого украинская армия должна остановить ее на фронте.
«Россияне не хотят никаких переговоров. У них все хорошо выходит на фронте сейчас. Они поставили перед собой цель, рассчитали допустимые потери и ресурсы для войны. То есть у них все идет по плану. Про какие переговоры может идти сейчас речь?», — подчеркнул военный Станислав «Осман» Бунятов.
На данный момент Кремль только использует тему переговоров, в частности, для снижения санкционного давления, а условия, выдвигаемые агрессором, априори неприемлемы.