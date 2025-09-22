Уникальный сценарий: политолог сказал, как может закончиться война в Украине

Война России против Украины / © ТСН.ua

Завершение войны может состояться по новому — украинскому — сценарию. Вероятно, Украина и Россия не будут подписывать никакое мирное соглашение.

Об этом в эфире "КИЇВ24" сказал политолог Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что не все войны заканчиваются мирными соглашениями. Корейская война, например, завершилась без него.

«У Японии его нет с Россией. С американцами мирное соглашение они подписали. Это не единичные случаи, это — типичная ситуация», — сказал Фесенко.

По его мнению, мирного соглашения между Украиной и Россией, по всей видимости, не будет.

«И не нужно этого бояться. Потому что в случае мирного соглашения нужно будет определить статус оккупированных территорий, а здесь — тупик», — говорит эксперт.

Наша и российская позиции — прямо противоположны. Зафиксировать, чьи это территории юридически, не удастся. И компромисс невозможен даже теоретически.

Ранее речь шла о том, когда РФ будет готова сесть за стол переговоров. Прежде всего, для этого украинская армия должна остановить ее на фронте.

«Россияне не хотят никаких переговоров. У них все хорошо выходит на фронте сейчас. Они поставили перед собой цель, рассчитали допустимые потери и ресурсы для войны. То есть у них все идет по плану. Про какие переговоры может идти сейчас речь?», — подчеркнул военный Станислав «Осман» Бунятов.

На данный момент Кремль только использует тему переговоров, в частности, для снижения санкционного давления, а условия, выдвигаемые агрессором, априори неприемлемы.