Унитазы — это были цветочки: российские вояки на Херсонщине воруют у себя тепловизоры и отправляют домой

В Херсонской области российские военнослужащие начали разворовывать имущество, которое могло бы помочь спасти им жизнь.

В Херсонской области российские оккупанты пошли "далеко вперед" в своих кражах. Их теперь мало интересуют собачьи будки и унитазы, поскольку они переключились на тепловизоры, которые воруют в своих же подразделениях.

Об этом рассказывает своему коллеге командир одного из подразделений ВС РФ, находящегося в Херсонской области. Разговор оккупанта перехватило ГУР Минобороны.

Так, командир батальона рассказывает "Димону", чтобы тот по возможности брал себе тепловизор.

"Здесь смутные времена происходят по ночам. Никогда не давай "теплик" (тепловизор) солдату, лучше сам в бой. Потому что они его только про*буют. Отправляют домой. Здесь столько тепликов пошло налево. К*нченые. За руки ловил лично, бл *дь", — рассказывает комбат.

Он добавляет, что из-за воровства тепловизоров теперь от них отказывается и говорит солдатам, чтобы теперь вместо того, чтобы смотреть в тепловизор "теперь слушайте бл*дь".

Напомним, что в России "волонтер" объявила сбор средств на тепловизоры для оккупантров. Причем девушка отметила, что они должны помочь оккупантров согреться на фронте. Благодаря незнанию функции прибора она стала посмешищем в Сети.