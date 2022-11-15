UNITED24 и Метинвест выпустили в продажу последний тираж браслетов из довоенной стали «Азовстали»

Фандрейзинговая платформа Президента Украины UNITED24 и Группа Метинвест создали финальную серию браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости". Последний тираж браслетов изготовили из 17-метровых стальных букв "верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия самого большого флага Украины. Это - последняя довоенная партия стали комбината "Азовсталь".

Стоит браслет 1 500 грн, приобрести его можно не только в Украине, но и в ЕС, США и Канаде. Вся прибыль от продажи браслетов пойдет на создание первого в истории флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Для каждого украинца "Азовсталь" - больше, чем название металлургического комбината. Это символ мужества и несокрушимости защитников Украины, которые оказались крепче стали. Именно поэтому выпущенные в октябре 30 000 браслетов из стали "Азовстали" в рамках первого и второго тиража раскупили за считанные дни! Средства от продажи этих тиражей браслетов пошли на проект "Армия дронов" - комплексную программу фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, что предполагает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

"В мировой истории еще не было примеров, когда металлургический завод становился таким символом государства, а браслеты из стали раскупались за считанные часы. Потому что "Азовсталь" - это объединительный символ для каждого украинца, символ несокрушимости и нашего стремления к победе. Символично, что последний тираж браслетов из стали "Азовстали" поможет построить для государства флот морских дронов, ведь флагман украинского флота, корвет "Гетман Иван Мазепа", также изготовлен из мариупольской стали Метинвеста. Уверен, что весь тираж браслетов разойдется по Украине и миру через несколько дней. Надеюсь, что следующую партию браслетов мы изготовим уже из первой партии стали из отстроенной "Азовстали" в украинском Мариуполе", - отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

С начала войны Группа Метинвест перечислила на помощь Украине и украинцам 2,1 млрд грн. Также Ринат Ахметов создал "Стальной фронт" - инициативу, которая направлена на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн: в его рамках украинские военнослужащие получают 150 тыс. бронежилетов, тысячи раций и дронов, системы наведения огня, 700 авто, полмиллиона литров горючего и специальные стальные укрытие для передовой.