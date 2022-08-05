UNITED24 отчитались, сколько денег удалось собрать за три месяца и куда уже успели их потратить

В июле к UNITED24 в роли послов присоединились американский актер, трехкратный номинант на «Золотой глобус» Лиев Шрайбер, одна из известнейших музыкальных групп мира Imagine Dragons и креативный директор легендарного Дома моды Balenciaga Демна.

Общая сумма благотворительных взносов в UNITED24 пересекла отметку 166 000 000 $ (более 6 млрд грн), а на фронт отправились профессиональные военные беспилотники – первые закупки в рамках проекта «Армия дронов».

"Третий месяц работы UNITED24 отмечается запуском целевых сборов. Их эффективность можно наблюдать на примере и "Армии дронов", и сбора на авто скорой помощи, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. На беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут потрачены деньги. И когда они понимают целевое назначение, сбор идет очень активно", — говорит вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Благодаря « Армии дронов» приобрели 78 мультикоптеров Matrice, 20 дронов Fly Eye 3.0 и два комплекса Warmate с 40 дронами-камикадзе. Сбор Елены Зеленской в рамках Саммита первых леди и джентльменов позволит закупить более 50 автомобилей. 24 реанимобиля высшего класса уже приобретены и направляются в Украину.

Также впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1 – эта модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используют преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критическая.

В течение третьего месяца работы платформы Министерство здравоохранения приобрело 12 рентгеновских установок с С-арками экспертного класса, 9 рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппарата. Украинские врачи также получат аппараты ИВЛ для детских больниц. Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свйонтек: 191 000$ от продажи билетов, и еще 100 000$ передала семья Джонсонов от New York Jets Foundation. Для этого в Краков лично пришли Брик и Джек Джонсоны, наследники фармацевтической компании Johnson & Johnson.

Взнос на помощь украинским медикам также внес Qatar Fund For Development: 5 000 000 $ использовали на закупку реанимобилей и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах в медучреждениях. Направление «Медицинская помощь» усилилось благодаря новым посольствам — актеру Лиеву Шрайберу и музыкантам группы Imagine Dragons.

Звездную поддержку получило и направление «Восстановление Украины» — его послом стал Демна, креативный директор Balenciaga. Модный дом создал специальный свитшот, вся прибыль от продажи которого будет переведена на восстановление инфраструктуры в Украине. Заказать свитшот можно на сайте united24-demna.balenciaga.com.

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