UNITED24: Шмыгаль назвал первые населенные пункты, где в рамках инициативы отстроят дома

Благодаря инициативе президента Зеленского на платформе UNITED24 была собрана большая часть суммы, необходимая для восстановления.

Жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Милая Киевской области, поврежденные или уничтоженные оккупантами, станут первыми объектами, которые будут восстанавливать в рамках платформы UNITED24.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ирпень показал российским оккупантам, что такое сила украинского оружия и украинского духа. Именно отсюда запускаем первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24. 18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Милая", — отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что на этой неделе Кабинет министров направил первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Благодаря этому более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома.

Что такое UNITED24

Напомним, что 5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский положил начало инициативе UNITED24. Эта платформа создана для сбора средств на поддержку Украины. Ее главная цель – сбор средств на поддержку государства в противостоянии РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Собранные средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление страны.

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Амбасадорами UNITED24 стали многие известные люди. Среди них украинский футболист Андрей Шевченко, украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина, американский сценарист, актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, грузинская дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, американская певица и актриса Барбра Стрейза, украинский боксер Александр Усик, американский астронавт и отставной капитан ВМС США Скотт Келли и американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

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