UNITED24 в действии: командир экипажа SpaceX пожертвовал 100 тысяч долларов на "скорую" для Украины

Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман принял участие в глобальной инициативе по поддержке Украины UNITED24.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, он пожертвовал 100 тысяч долларов на "скорую" для украинских врачей.

"Технологический мир с Украиной! Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвовал $100 000 через UNITED24 на машину скорой медицинской помощи для украинских врачей", — написал глава Минцифры.

Федоров отметил, что американский пилот военных реактивных самолетов поддержал сбор своего друга — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келли.

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Напомним, что United24 – это глобальная благотворительная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями. Ее главная цель – сбор средств на поддержку государства в противостоянии РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Собранные средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление страны.

За шесть месяцев деятельности к платформе присоединились 10 всемирно известных личностей. Так, амбасадорами UNITED24 стали: украинский футболист Андрей Шевченко, украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина, американский сценарист, актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демная Гвасалия, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Гэмилл, украинский боксер Александр Усик, американский астронавт и отставной капитан ВМС США Скотт Келли и американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

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