Универсальная вакцина или специфический "бустер": в Минздраве рассказали, как часто в будущем придется делать COVID-прививку

Универсальная вакцина или специфический "бустер": в Минздраве рассказали, как часто в будущем придется делать COVID-прививку

Главный санврач допустил появление "специфических" бустеров.

Министерство здравоохранения рассматривает несколько сценариев дальнейшей жизни с коронавирусом. Речь идет о вакцинации примерно раз в два года (в случае разработки универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы), появлении и использовании специфических "бустеров", вакцинации перед началом эпидемического подъема ОРВИ.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью "Фокусу".

Кузин напомнил, что в США работают над универсальной вакциной против коронавируса, которая будет охватывать все возможные штаммы. Поэтому в дальнейшем, в случае успешной разработки и одобрения, весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно длительным периодом эффективности.

"Потенциально это может быть вакцинация раз в два года с широким спектром иммунного ответа", — сказал Кузин.

По словам санврача, вторым вариантом может быть использование "бустера", когда будет фиксироваться угроза вспышки болезни.

"Второе направление, о котором можно сказать, – это использование варианта специфических бустеров. Другими словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же "Омикрон", то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое. Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты", — пояснил Кузин.

И третий сценарий, по его словам, вакцина против "ковида" будет условным компонентом противогриппозной вакцины, которую Минздрав советует использовать перед началом эпидемического подъема.

"Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант будет туда добавляться еще и коронавирусный компонент", — уточнил он.

В то же время, главный санврач отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все будет зависеть от результатов научных исследований.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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