Университеты будут иметь новую причину отчислять студентов: как будет проходить единый экзамен

Бакалавры, магистры и аспиранты должны будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) после выполнения половины образовательной программы.

Соответствующий законопроект утвердил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Отмечается, что те, кто не сдал экзамен с первой попытки, будут иметь еще одну. В случае повторной неудачи студента отчислят. Восстановиться в высшем образовании студенты смогут не раньше чем через полгода и только на контрактной основе.

Несмотря на то, что экзамен уже был организован для бакалавров и магистров отдельных специальностей, его хотят распространить на всех аспирантов.

"Иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие могут не составлять ЕГКИ", — говорится в сообщении.

Для разных специальностей экзамен будет проходить в следующие дни:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 25 мая.

Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 9 мая.

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 9 мая.

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 мая.

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 28 мая.

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 31 октября.

Право. Международное право. Магистерский уровень – 21 ноября.

Пересдать экзамен можно в следующие даты:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 мая.

Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 30 мая.

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 30 мая.

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня.

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 20 июня.

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 14 ноября.

Право. Международное право. Магистерский уровень – 5 декабря.

Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании 2024 года.