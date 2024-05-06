Университеты будут иметь новую причину отчислять студентов: как будет проходить единый экзамен

В случае повторной неудачи студента отчислят.
Бакалавры, магистры и аспиранты должны будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) после выполнения половины образовательной программы.
Соответствующий законопроект утвердил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Отмечается, что те, кто не сдал экзамен с первой попытки, будут иметь еще одну. В случае повторной неудачи студента отчислят. Восстановиться в высшем образовании студенты смогут не раньше чем через полгода и только на контрактной основе.
Несмотря на то, что экзамен уже был организован для бакалавров и магистров отдельных специальностей, его хотят распространить на всех аспирантов.
"Иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие могут не составлять ЕГКИ", — говорится в сообщении.
Для разных специальностей экзамен будет проходить в следующие дни:
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 25 мая.
- Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 9 мая.
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 9 мая.
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 мая.
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 28 мая.
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 31 октября.
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 21 ноября.
- Пересдать экзамен можно в следующие даты:
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 мая.
- Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 30 мая.
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 30 мая.
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня.
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 20 июня.
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 14 ноября.
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 5 декабря.
Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании 2024 года.