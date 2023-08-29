Унижал военных: майор ВСУ сообщил, кто должен заниматься скандальным блогером из Полтавы

Виктор Трегубов отметил, что в идеале Заволокой должна заниматься не полтавская полиция, а СБУ.

Скандальным блогером и фитнес-тренером из Полтавы, который оскорбляет и унижает военных, а затем снимает это на камеру, должна заниматься Служба безопасности Украины, а не полтавская полиция.

Такое мнение высказал журналист, майор ВСУ Виктор Трегубов в Facebook.

Трегубов отметил, что свои скандальные видео блогер снимает "не из любви к искусству", а исключительно на продажу для враждебных пропагандистских ресурсов.

"О полтавском куске фитнеса, который хамит военным. Он это делает по несколько раз в день в составе организованной группы, с включенной камерой. Итак, делает это не из любви к искусству. Итак, хочет заработать на продаже видео, где его бьют злые парни в пикселе. Кто бы мог быть покупателем такого видео, догадаться нетрудно. Таких контрацептивов, как этот фитнес-тренер, у нас хватает — вся бывшая партия Шария и ряд "борцов против намордников". Стремусовы разных региональных разливов", — отметил журналист.

Майор ВСУ отметил, что дело Заволоки должно заинтересовать СБУ.

"Итак, даже если методы борьбы и могут включать мануальный и ректальный выговор, но разве что по гражданской одежде. А в идеале мужичонкой должна заниматься не полтавская полиция, которая уже объявила, что разыскивает, а СБУ", — резюмировал Трегубов.

Публично унижал ветерана войны с инвалидностью

Заволока систематически оскорбляет работников военкомата. 26 августа он плюнул в ветерана войны и назвал его "придурком", за решение – пойти добровольцем на войну. Все свои ролики он публиковал на собственном канале. В частности, видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата, тренер публиковал 2 и 17 июля и 26 августа.

Сообщается, что самый вопиющий поступок произошел на днях, когда Заволока со своим товарищем подтрунивали над трясущимися руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок". В конце видео блогер плюет в военного и уходит.

Полиция Полтавщины уже открыла уголовное производство

В полиции сообщили, что нашли видео скандального блогера во время мониторинга соцсетей и установили его личность. Им оказался фитнес-тренер Роман Заволока, 1996 года рождения, проживающий в Полтаве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время решается вопрос о сообщении Заволоке о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, в одной из воинских частей Житомира разразился скандал. Младший лейтенант избил солдата, а затем записал видеообращение с извинениями.

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