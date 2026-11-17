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Украина укрепляет свои переговорные позиции. Пока Кремль создает пропагандистскую картинку в преддверии встречи Трампа, Си и Путина в Китае, подавая ее как «Ялту-2», Силы обороны Украины ударили по Керченскому мосту. Арка автомобильной части переправы упала в воду и остановила судоходство. Железнодорожный мост также поврежден.

По словам Владимира Зеленского, это результат седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель. Президент напомнил, что мы неоднократно предлагали России деэскалационные шаги, но на все предложения слышали лишь громкие отказы.

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«РФ ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — отметил Зеленский.

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Напомним, на прошлой неделе в Абу-Даби состоялись первые за девять месяцев переговоры США-Украина-Россия. И снова администрация Трампа согласилась с Путиным, что эти встречи должны проходить без предварительного прекращения огня. Все это время Россия продолжала удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, в том числе по мостам, чтобы разделить Украину по Днепру. В ночь на вторник, 17 ноября, враг ударил по Северному и Южному мостам в столице, пока спецпредставитель и зять Трампа Джаред Кушнер анонсировал предстоящую многостороннюю встречу.

В Москве пафосно заявили, что восстановят Керченский мост и сделают его еще лучше, чем он был. При этом помощник главы Кремля Ушаков уверяет, что участие европейцев в следующих раундах переговоров с ними не согласовывалось. Но от требования перекроить архитектуру безопасности Европы россияне не отказываются. Что нового на переговорах предлагают американцы? И зачем они Путину, если российская сторона уже все отвергла? Читайте в материале ТСН.ua.

Европейцы за столом: ультиматум о «границах» 1997 года

Пока Россия готовилась к очередному массированному удару ракетами и дронами (долетевшими даже до Мукачево) по Украине, повредив два ключевых моста в Киеве, Дональд Трамп заявлял, что Путин мог бы действовать гораздо жестче и вроде бы хочет, чтобы все (очевидно, война — Ред.) закончилось. Также президент США сказал, что не слышал об очередном ограничении доступа Сил обороны Украины к Starshield (военный аналог Starlink), которое действует уже неделю.

Никаких официальных комментариев с объяснениями по ограничению скорости Starshield для украинских военных мы так и не услышали. В понедельник вечером, 17 ноября, как раз накануне массированной атаки РФ, которую американцы в очередной раз не осудили, Кушнер опубликовал обширный пост в Х, где рассказал о разговоре с Ушаковым, представителями Украины и европейскими партнерами, анонсировав подготовку к следующей многосторонней встрече.

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При этом европейцы не знают, где она состоится. Ушаков утверждает, что с россиянами не согласовывали участие европейцев. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что об этом вообще речь не идет. Хотя американцы уверяли, что представители отдельных европейских столиц присоединятся к следующему раунду переговоров. А Зеленский говорил, что «в следующий раз Европа будет не в соседней комнате, как это было в Абу-Даби, а за одним столом переговоров, и у нас будет общая повестка дня».

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая выдвигала свою кандидатуру в качестве согласованного европейского представителя на переговорах с Россией, до начала обсуждений любых требований Кремля, переговорная команда, какой бы она ни была, должна добиваться прекращения огня. На минувшей неделе в Абу-Даби украинская делегация предлагала энергетическое и перемирие в Черном море. Однако пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Москва не заинтересована в паузах, которые позволят Украине «подлечить серьезные раны».

Предложение Украины о прекращении огня как первоочередное условие для начала любых переговоров с РФ еще весной 2025 года отвергла и администрация Трампа. А сейчас Белый дом согласился также обсуждать ультимативное требование о «границах» НАТО в 1997 году, которое Кремль выдвинул еще в декабре 2021 года.

«Мы обсудили, как способствовать непосредственному взаимодействию между Европой и Россией — взаимодействию, которого не было в течение последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны могли услышать обеспокоенность и предложения друг друга, пока мы работаем над созданием более стабильного и безопасного будущего для Европы», — дописал среди прочего Кушнер, заверив, что НАТО будет оставаться ключевой опорой европейской безопасности.

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Безопасность в Европе: США обещают то, чего никогда не выполнят

Спецпредставители Трампа прямо не говорят, что именно они подразумевают под «более стабильным и безопасным будущим для Европы», которое обсуждают с Россией. В своем сообщении на Х Кушнер упомянул о «надежных и действенных гарантиях безопасности» и «членстве в ЕС, что закрепит долгосрочное будущее Украины в Европе». При этом, по его словам, любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.

В ходе общения с журналистами Владимир Зеленский также рассказал, что США впервые поставили перед Украиной возможность членства в НАТО в обмен на выход из Донбасса. В прошлом году, напомним, территориальные уступки администрация Трампа увязывала с получением Украиной американских гарантий безопасности.

Правда, как уже писал ТСН.ua, после переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе Путин заявил, что «для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия госграницы». Речь идет о всех четырех украинских областях — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — которые Путин незаконно записал в российскую конституцию еще в сентябре 2022 года. Во вторник, 17 ноября, Рябков добавил, что «членство Украины в НАТО неприемлемо». По гарантиям безопасности для Украины, по его словам, Россия требует в первую очередь гарантий для себя. Как будто ей кто-то угрожает.

ТСН.ua отмечал, что на фоне сокрушительного поражения Трампа и республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс его команде, очевидно, нужно срочно продемонстрировать хоть какую-то «победу». Поэтому в Белом доме готовы пообещать что угодно, зная, что через два года Трамп уже не будет президентом и не будет нести никакой ответственности за свои действия и решения. В Европе это тоже прекрасно понимают. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, для длительного мира не должно существовать «серых зон» на территории России, потому что это наоборот поощряет Москву к агрессии.

Недавние требования российского правительства подчеркивают вечную проблему их политической культуры. Они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

И пока Трамп на саммите АТЭС в Китае, где планируется их встреча с Си и Путиным на трех, будет скорее «хромой уткой», Силы обороны Украины укрепляют не только собственные, но и переговорные позиции Европы. Удар по Керченскому мосту — это болезненная оплеуха и публичное унижение Путина. Как и продолжение уничтожения Силами обороны Украины российской переработки нефти. Кремлевская пропаганда, очевидно, и дальше постарается представить этот трехсторонний саммит в четверг, 19 ноября, как «Ялту-2». Однако на самом деле никаких решений на этих переговорах не принято.

Дата публикации 19:45, 14.11.26 Количество просмотров 103 Что на самом деле обсуждали в Абу-Даби? Зеленский впервые раскрыл карты

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