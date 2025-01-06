Унижение в Минветеранов: инициировано увольнение заместителя министра

В Кабинет министров Украины направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя по європейской интеграции министра по делам ветеранов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.

Как отмечается, такое решение стало реакцией на информацию, обнародованную 6 января в соцсетях и медиа, по поводу неэтичного поведения в отношении бывшего сотрудника Министерства Евгения Шибалова.

"Министерство категорически осуждает поведение, унижающее честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.п., и никакие обстоятельства не могут быть оправданием. Каждый работодатель независимо от формы собственности должен создавать надлежащие условия для реинтеграции" ветерана на рабочем месте", – говорится в официальной позиции министерства.

Сообщается, что руководство Минветеранов назначило служебную проверку с целью выявления фактов и обстоятельств, указанных в обнародованной информации.

"Отдельно информируем, что в Кабинет министров Украины направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции", – сообщили в Минветеранов.

Руслана Величко-Трифонюк ранее занимала должность первого заместителя исполнительного директора Украинского ветеранского фонда и была юристом в благотворительном фонде "Повернись живим".

Сейчас Руслана Величко-Трифонюк и директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут также входят в состав наблюдательного совета государственного учреждения Украинский ветеранский фонд.

Напомним, бывший сотрудник Министерства по делам ветеранов, ветеран, журналист Евгений Шибалов рассказал о причинах своего увольнения с государственной службы. По его словам, основной причиной стало несоблюдение его права на уважение достоинства. Шибалов заявил, что за время работы в министерстве столкнулся с постоянными оскорблениями и унижениями со стороны руководства.