Уоллес рассказал, когда будет решаться вопрос о вступлении Украины в НАТО

Уоллес заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО является политическим.

Вопрос членства Украины в НАТО будет решаться после завершения российской агрессии, пока данный вопрос не стоит.

Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Пир Уоллес во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

"О членстве Украины в НАТО пока речь не идет. Украина находится в водовороте войны", — заявил Воллес.

Вместе с тем министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины. Он отметил, что ВСУ должна иметь возможность сдерживать российскую агрессию сейчас и после завершения боевых действий.

Воллес отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО является политическим, поэтому будет решаться уже после завершения войны. В то же время, Украина должна получить дорожную карту вступления в Альянс.

Он подчеркнул, что Лондон и Берлин — лидеры среди стран Европы, которые поддерживают Украину. Уоллес подчеркнул, что оружие, которое от Британии и Германии получила Украина, уже помогает и играет важную роль на поле боя в Украине.

"Великобритания и Германия посылают сигнал России о недопустимости агрессии, о том, что она не может выиграть эту войну, которую она должна оставить Украину в покое", — добавил Воллес.

Напомним, ранее сообщалось, что потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Так, страна-агрессорка потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что российская война в Украине не закончится победой агрессора. Более того — наступит крах империализма президента-диктатора РФ.

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