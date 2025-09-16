Упадет ли Покровск к концу года — Форбс проанализировал положение сил обороны

Силы обороны до сих порОборона Покровска - упадет ли город к концу года, анализ Forbesудерживают оборону Покровска / © Getty Images

Россия готовит решающее наступление на Покровск и пытается прорвать украинскую оборону в Донбассе. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что намерен захватить весь Донбасс в течение «двух-трех месяцев, максимум четырех».

Издание Forbes проанализировало ситуацию на фронте, тактику врага и возможности сил обороны Украины удержать оборону Покровска.

Тактика России: "решающий прорыв" и "мясорубка"

По информации украинских военных, россияне стремятся к «решительному прорыву» в Покровске. Поэтому они опрокидывают в этот район опытные подразделения морской пехоты. Их тактика не отличается от предыдущих этапов войны: враг посылает волны небольших пехотных групп для прощупывания украинской обороны, за которыми следуют мотоциклетные штурмы. Эффективным прикрытием для этих атак служат густые лесополосы.

Бывший британский солдат Шон Пиннер, воевавший в Мариуполе, отмечает, что российская армия «упорно наступает без обеспечения флангов и, в конечном счете, чрезмерно растянула позиции, понеся тяжелые потери, и не смогла закрепить много достижений». Российские войска также возлагаются на штурмы типа мясорубка, когда волна за волной войска штурмуют украинские позиции.

Дроны – основа обороны

Украинская оборона под Покровском во многом зависит от беспилотных систем. Как отмечает Димко Жлуктенко из 413 отдельного батальона беспилотных систем, дроны делают поле боя прозрачным, что делает массовое скопление сил для штурмов почти невозможным. Его команда сосредоточена на ударах по пехотным группам и транспортным средствам врага на расстоянии до 20 км от фронта.

"Обороняться дронами не только возможно, но и высокоэффективно", - сказал Жлуктенко.

Однако даже при этих условиях украинские подразделения испытывают нехватку дронов и ресурсов. По словам пилота дрона Юрия Дымковича, склады почти пустые, и FPV-дроны выдают ограниченными партиями. Волонтер Сергей Стерненко также заявляет, что до 60% FPV-дронов, закупленных по государственным контрактам, непригодны для выполнения боевых задач.

Выстоит ли оборона Покровска

По словам Шона Пиннера, захват россиянами такого города как Покровск — это не просто продвижение войск. Городские бои жестоки и дорогостоящи, требуют значительного количества живой силы, техники и готовности к массовым потерям.

Вот почему я не верю, что Покровск упадет в этом году. Если это произойдет, это не будет быстро и от города мало что останется», — отметил он.

Покровская крепость еще держится, но дальнейшая ее судьба в значительной степени зависит от поддержки партнеров Украины и устранения проблем со снабжением дронов.

Напомним, по словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте . К югу от Покровска оккупанты пытаются закрепиться у окрестностей, а в районе нескольких населенных пунктов идут ожесточенные бои.