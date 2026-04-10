Упадут ли цены на заправках: эксперт рассказал, чего ждать украинцам в ближайшее время
Эксперт рынка нефтепродуктов озвучил тревожный прогноз относительно цен горючее в Украине.
В Украине пока нет никаких предпосылок для снижения цен на топливо.
Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
Он отметил, что цены «Укрнафты» на бензин А-95 и дизель сейчас ниже средних по стране, однако это еще не повод для оптимизма, отмечает специалист.
«У меня позитивных новостей в этом смысле пока нет», — отметил эксперт.
По его словам, государственную компанию фактически заставили продавать топливо дешевле рыночной стоимости. Из-за этого «Укрнафта» работает себе в убыток, а значит, говорить о реальном удешевлении горючего пока не приходится.
Когда подешевеет топливо в Украине
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что цены на горючее в Украине «успокоятся» только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, события в Иране являются «отражением ситуации» в регионе.
В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что снижение цен на горючее зависит от трех факторов:
укрепление гривны
снижение мировых цен на нефть, хотя бы до 80 долларов за баррель
стабильная экономическая ситуация в Украине
