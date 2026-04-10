Упадут ли цены на заправках: эксперт рассказал, чего ждать украинцам в ближайшее время

Эксперт рассказал, снизятся ли цены на топливо в Украине

В Украине пока нет никаких предпосылок для снижения цен на топливо.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Он отметил, что цены «Укрнафты» на бензин А-95 и дизель сейчас ниже средних по стране, однако это еще не повод для оптимизма, отмечает специалист.

«У меня позитивных новостей в этом смысле пока нет», — отметил эксперт.

По его словам, государственную компанию фактически заставили продавать топливо дешевле рыночной стоимости. Из-за этого «Укрнафта» работает себе в убыток, а значит, говорить о реальном удешевлении горючего пока не приходится.

Когда подешевеет топливо в Украине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что цены на горючее в Украине «успокоятся» только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, события в Иране являются «отражением ситуации» в регионе.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что снижение цен на горючее зависит от трех факторов:

укрепление гривны

снижение мировых цен на нефть, хотя бы до 80 долларов за баррель

стабильная экономическая ситуация в Украине

