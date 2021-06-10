"Упакуем всех в автобус и вывезем": мэр Ровно оскандалился заявлением в отношении ромов

Александр Третьяк заявил, что у него "не хватает слов и толерантности к тому, что ромы творят в городе".

На днях на сайте Ровенского городского совета зарегистрировали электронную петицию с просьбой "привлечь к административной и уголовной ответственности ромское население". После этого мэр Ровно Александр Третьяк заявил, что его тоже возмущает поведение некоторых ромов. Он пригрозил "запаковать всех в автобус и вывезти".

Об этом сообщает "Радио Трек".

Третьяк рассказал, что недавно встретив на улице Ровно ромов и дал им несколько часов, чтобы они убрались из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", — отметил мэр Ровно.

По словам Третьяка, привлечь к ответственности ромов за совершенные ими уголовные правонарушения очень непросто. Потому что у них обычно нет паспортов, регистрации, постоянного места жительства.

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"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная стража, которую мы вот-вот запускаем", — подытожил мэр Ровно.

В петиции жители Ровно жаловались на "ежедневный произвол ромов в Ровно".

"Малые кражи, несоблюдение карантинных норм, препятствование работе заведений общественного питания и страх за свою безопасность уже стало обыденностью для ровенчан. Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (так как выбивают окна, требуя денег), а малолетние ромы не имеют возможности на образование и хорошее будущее ", — говорилось в обращении.

Ранее мэр Ивно-Франковска Руслан Марцинкив на совещании, которое транслировалась онлайн в соцсети, заявил, что из города в Закарпатье, то есть домой, полиция должна вывезти всех ромов, нарушающих общественный порядок. Слов при этом не подбирал. После эфира высказывания городского главы получили огласку. Посольство США в Украине назвало это ущемлением ромов и призвало украинских чиновников не забывать о правах человека. После скандала на мэра Ивано-Франковска открыли уголовное производство.

В свою очередь ромы подали в суд на мэра Ивано-Франковска за "расистские высказывания".

Выслать всех ромов: на мэра Ивано-Франковска открыли уголовное производство из-за враждебных высказываний

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