Упал на автомобиль: в Ровно парень выпрыгнул из окна многоэтажки

В Ровно 15-летний местный житель поднялся лифтом на восьмой этаж многоэтажки. Затем прыгнул из окна коридора и упал на припаркованный автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Сообщение о случившемся на улице Гетьмана Мазепы полиция получила около 11:00.

"Предварительно установлено, что 15-летний житель Ровенского района лифтом поднялся на восьмой этаж многоэтажки. Затем прыгнул из окна коридора и упал на припаркованный автомобиль. От полученных травм подросток погиб на месте происшествия", — отметили в полиции.

По этому факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой самоубийства). Детали трагедии устанавливаются следователями.

Установлено, что семья погибшего парня благополучна, на учетах не состоит и воспитывает еще одного старшего ребенка.

Ранее стало известно, что в Одессе ребенок выпал из окна и разбился насмерть.

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