Упал на бетон: в Черниговской области 17-летний парень случайно убил 16-летнего

Подростку грозит грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
В г. Семеновка Черниговской области 17-летний парень во время конфликта случайно убил 16-летнего знакомого.
Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.
По данным полиции, между подростками на крыльце у дома культуры произошел конфликт. Тогда старший парень дернул другого за одежду и тот упал с высоты собственного роста спиной на бетон. Потерпевший, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия.
Правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении по статье 119 Уголовного кодекса Украины — убийство по неосторожности. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, в одном из сел Стрыйского района Львовской области 26-летний сын убил 60-летнюю мать.
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