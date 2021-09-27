Упал на рельсы: в Ровенской области под поездом трагически погиб мужчина

Упал на рельсы: в Ровенской области под поездом трагически погиб мужчина

Следователи выясняют причины инцидента.

Под пассажирским поездом погиб 38-летний мужчина. Он упал на рельсы в момент, когда поезд тронулся со станции "Сарны".

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Трагический случай произошел на улице Привокзальной. На железнодорожной станции под пассажирским поездом "Львов-Бахмут" погиб 38-летний житель села Стрельск. Он упал на рельсы в момент, когда поезд тронулся.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, следователем начато досудебное расследование.

Напомним, что на железнодорожном перегоне между станциями "Перелеты" и "Балта" произошел смертельный инцидент. По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

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