Упал под колеса грузовика: в Одесской области водитель переехал мужчину

В Белгород-Днестровском районе произошло ДТП. Водитель, управляя грузовиком, совершил наезд на жителя соседнего села, когда он шел по дороге навстречу автомобилю. Мужчина не удержал равновесие и упал под колеса.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего доставили в местную больницу с переломом руки и травматическим шоком.

Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, он был трезв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские поместили транспортное средство на арестплощадку и назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Напомним, на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

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