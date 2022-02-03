Упал с кровати и умер от телесных повреждений: в Днепре загадочно погиб мужчина

Рядом с его головой была лужа крови, а на теле — следы повреждений.
В Днепре медики приехали на вызов к мужчине, который упал с кровати и умер. Оказалось, что скончался он от телесных повреждений.
Об этом пишет издание "Днепр оперативное".
Инцидент произошел 3 февраля на улице Новосибирской в Индустриальном районе города. Там врач “скорой” нашла на полу в квартире тело мужчины. Рядом с его головой была лужа крови, а на теле — следы повреждений.
В момент случившегося в квартире также находились двое мужчин, один из которых сказал, что их товарищ скончался после того, как упал с кровати. На место происшествия вызвали копов.
Стражи порядка допросили мужчин. Оказалось, что один из них — 50-летний гражданин — брат погибшего, второй 32-летний — их приятель. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в Днепре два бойцовских пса напали на прохожую и грызли ее и собаку.
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