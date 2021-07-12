Упал с лодки и исчез: в Одесской области нашли тело погибшего рыбака

Спасатели искали мужчину несколько дней.

Спасатели нашли тело погибшего рыбака, который упал с лодки в воду на реке Днестр. Его искали три дня.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Там рассказали, что 11 июля спасатели нашли тело пропавшего мужчины, который рыбачил на реке Днестр, а потол упал с лодки в воду и исчез. Его тело подняли на берег.

Всего с начала поисков спасатели и водолазы обследовали 17 тысяч 800 квадратных метров дна и 31,5 километров береговой линии, рассказали в ГСЧС.

Вместе с тем, спасатели напоминают правила поведения на воде

1. Помните — отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

2. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

3. Никогда не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с сооружений, не приспособленных для этого.

4. Не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки.

5. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

6. Не организовывайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся.

7. Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас.

8. Не загрязняйте и засоряйте водные объекты и территорию пляжей.

9. Не подавайте ложные сигналы тревоги.

10. Температура воды должна быть не ниже 17 °С.

11. Плавайте в воде не более 20 минут.

12. Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, в Николаеве водолазы достали из воды тело мужчины, который утонул в Бузский лимане.

Новости Украины: в Харьковской области похоронили школьника, который утонул во время спасения своего пса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку