Упал со склона в ущелье: в грузинских горах погиб украинский альпинист

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов.

В грузинских горах во время спуска погиб украинский альпинист.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 июля.

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Анатолий Мрачковский погиб 2 июля. По словам его дочери, он был в спортивном альпинистском лагере в Грузии. Команда покорила несколько вершин. Последней стала гора Тетнульд. Все возвращались вниз, завершая поход. Только команда спустилась до высоты 3700 метров, альпинисты сняли страховки и каждый уже шел самостоятельно.

Мрачковский поскользнулся и упал со снежного склона в ущелье горы. В Федерации альпинизма и скалолазания города Киева сообщают, что через 4 часа Анатолия вертолетом доставили в местную больницу г.. Местии. Впрочем, врачи констатирована его смерть.

Новости мира: в грузинских горах погиб украинский альпинист

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов. "Анатолий не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, проводившей ФАиС города Киева, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах. Энергичный организатор, чуткий товарищ, любящий сын и отец, влюбленный в горы Анатолий всегда останется в памяти близких, родных и друзей ", — написали в федерации.

Как сообщалось, в мае в Турции нашли тело пропавшей украинской альпинистки Яны Кривошеи. 42-летняя женщина полетела в Турцию еще 1 мая, самостоятельно отправилась на вершину горы Геик Сивриси, а потом перестала выходить на связь. Оказалось, что женщина упала с крутых скал неподалеку вершины и погибла.

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