Упал в трехметровый ров и умолял о помощи: в Одесской области уклонист пытался сбежать в Молдову (фото)

Житель Запорожской области, 44-летний мужчина, решил незаконно пересечь границу на Одесской области в Молдову, но ночью упал в трехметровый ров и позвал на помощь пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГНСУ.

Вечером, 16 января, пограничникам Белгород-Днестровского отряда поступила информация о том, что вблизи границы слышны крики о помощи.

"К месту происшествия сразу выбыл пограничный наряд отдела "Старокозач", который обнаружил мужчину, который выглядывал из инженерного рва и умолял вытащить его. Испуганный и растерянный нарушитель рассказал, что преследовал цель незаконным способом добраться в Республику Молдова, из-за ограничений в пересечении границы. Однако, попасть в "ловушку" он не рассчитывал", — говорится в сообщении.

Украинец объяснил, что за трансфер поближе к границе заплатил неизвестному три тысячи долларов США. Далее, направляясь в направлении украинско-молдавской границы в обход пунктов пропуска, он в темноте упал в ров, который пограничники оборудовали как инженерное заграждение. Оттуда не смог выбраться в одиночку, поскольку глубина рва кое-где достигала трех метров. В темноте мужчина услышал, что в ров затекает вода.

За попытку незаконного пересечения границы правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Напомним, пограничники задержали россиянина, который переплыл на матрасе Западный Буг, чтобы попасть в Украину.

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