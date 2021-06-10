Упал во дворе: в Ровенской области погиб пасечник, которого атаковал рой пчел

Жена пасечника пыталась его спасти до приезда медиков.

В селе Малый Шпаков Ровенского района Ровенской области в четверг, 10 июня, погиб 61-летний пасечник, которого атаковал рой пчел.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

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По данным медиков к ним обратилась жена покойного. Она сообщила, что ее муж, придя с пасеки, упал посреди двора и не подавал признаков жизни. Женщина пыталась его спасти до приезда медиков, однако он не реагировал.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел", — сообщил фельдшер, который был на вызове Вадим Кравчук.

Медики лишь констатировали биологическую смерть пасечника.

Напомним, пасечника из Черкасс судят за сообщение в соцсети.

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