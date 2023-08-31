Упал за борт во время задания: как спецназовца ГУР спасали под огнем российской авиации – видео

Так, спецназовец с позывным "Конаном" во время выполнения операции оказался за бортом. К сожалению, украинская лодка вынуждена была отступить, потому что оказалась под огнем российской авиации.

Невероятное видео спасения обнародовано на инстаграм-странице специального подразделения ГУР МО "Артан".

История о силе воли человека и ценностях всей команды

В сообщении говорится, что боец оказался один в Черном море. У него не было понимания, куда двигаться и когда будет помощь. Зато у него было четкое осознание того, что она точно будет. Впечатляет, но "Конон" провел в воде более 12 часов, прежде чем его эвакуировали.

За военным наблюдали с помощью Bayraktar TB3. Побратимы пытались прорваться через плотный огонь Су-27, враг делал все, чтобы сорвать операцию.

"Конан" справился. Невероятно мощный, сильный духом и телом – он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Побратим спасен", – отмечают спецназовцы.

Так, все поставленные задачи были успешно выполнены. Главное – без потерь.

"Направление движения одно. Неизменно. Победа. Поэтому где бы нам ни пришлось выполнять свою миссию: на земле, в воздухе или на воде – движемся к победе. С одним важным и значимым приоритетом над врагом – мы кровно отданы друг другу", – резюмировали в "Артане".

Отметим, что боец ГУР на псевдо "Детектив" намекнул, что недавний удар по российскому бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме под Новгородом могла нанести украинская военная разведка.

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