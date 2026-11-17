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- Украина
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Упала арка Крымского моста: автомобильная часть переправы оказалась в воде после атаки — появилось видео
После атаки на Крымский мост зафиксировано падение арки его автомобильной части прямо в воду.
На Крымском мосту в результате атаки зафиксированы значительные разрушения — арка автомобильной части переправы упала в воду.
Об этом сообщает мониторинговый проект Exilenova+.
По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.
Пока масштабы разрушений, дальнейшая пригодность переправы к эксплуатации и детали самой атаки уточняются.
Официального подтверждения от представителей оккупационной администрации или украинского военного командования пока нет.
Автомобильная часть Крымского моста полностью непригодна к использованию
Обновлено: На более качественных кадрах объективного контроля заметен существенный обвал, из-за которого использование незаконно построенной россиянами конструкции становится практически невозможным, пишут Новости.LIVE.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации переправочных конструкций.
Перед сообщением оккупационных властей Telegram-канал «Крымский ветер» информировал о мощных взрывах вблизи Керченского моста и оглашении ракетной тревоги.
Напомним, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма уже сообщали об атаке на Крымский мост, после которой было ограничено движение автомобильного транспорта. Вечером того же дня вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что движение по автомобильной части переправы возобновили в реверсивном режиме.
Однако в ночь на 17 ноября оккупационные власти снова сообщили об атаке и приостановлении движения.