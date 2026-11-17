Арка автомобильной части моста в воде после атаки / © ТСН.ua

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На Крымском мосту в результате атаки зафиксированы значительные разрушения — арка автомобильной части переправы упала в воду.

Об этом сообщает мониторинговый проект Exilenova+.

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По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

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Пока масштабы разрушений, дальнейшая пригодность переправы к эксплуатации и детали самой атаки уточняются.

Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки

Официального подтверждения от представителей оккупационной администрации или украинского военного командования пока нет.

Автомобильная часть Крымского моста полностью непригодна к использованию

Обновлено: На более качественных кадрах объективного контроля заметен существенный обвал, из-за которого использование незаконно построенной россиянами конструкции становится практически невозможным, пишут Новости.LIVE.

Так выглядит Крымский мост после повторной атаки. / © Новини.LIVE

Автомобільна частина Кримського мосту повністю непридатна до використання / © Новини.LIVE

Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации переправочных конструкций.

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Перед сообщением оккупационных властей Telegram-канал «Крымский ветер» информировал о мощных взрывах вблизи Керченского моста и оглашении ракетной тревоги.

Напомним, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма уже сообщали об атаке на Крымский мост, после которой было ограничено движение автомобильного транспорта. Вечером того же дня вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что движение по автомобильной части переправы возобновили в реверсивном режиме.

Однако в ночь на 17 ноября оккупационные власти снова сообщили об атаке и приостановлении движения.

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