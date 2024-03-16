Упала и не разорвалась: в Винницкой области уничтожили боевую часть ракеты Х-101

В Винницкой области 5 марта уничтожена боевая часть ракеты Х-101.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"5 марта частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101", — говорится в сообщении.

Взрывчатку накануне обнаружили в лесном массиве Жмеринского района.

" Если нашли подозрительный предмет – немедленно сообщите о находке по номеру "101"", — добавили в ГСЧС.

Напомним, в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители задержали торговцев оружием и обнаружили их тайники. Среди изъятого у злоумышленников – более 60 кг взрывчатки.

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