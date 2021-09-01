Упала металлическая конструкция: в Харькове расследуют гибель мужчины на строительстве

Мужчина погиб на месте от полученных травм.

В Харькове на строительной площадке погиб 44-летний мужчина. На него упала металлическая конструкция и раздавила его насмерть.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ", — прокомментировали в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 31 августа, на строительной площадке по улице Василия Стуса. На 44-летнего мужчины — рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция.

Напомним, что во время выполнения ремонтных работ на территории больницы, что в Чертковском районе Тернопольской области, травмировался 58-летний житель села Глубочек. Вследствие повреждений мужчина вскоре умер в реанимации.

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