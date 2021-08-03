"Упала в люк с арматурой, г**ном и мусором": в курортной Кирилловке отдыхающая из Сум сломала ногу

"Упала в люк с арматурой, г**ном и мусором": в курортной Кирилловке отдыхающая из Сум сломала ногу

Девушка пожаловалась, что в курортном поселке не заботятся о безопасности туристов и местных жителей.

В Кирилловке Запорожской области 29-летняя девушка, которая приехала на отдых на море из Сум, закончила его раньше запланированного. Гуляя по поселку, отдыхающая упала в открытый люк и сломала ногу.

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Об этом случае Екатерина рассказала в своем инстаграм.

"Был обычный вечер и я шла, гуляя с мамой мимо церкви, которая расположена в Кирилловке. Смеялись, шутили, в руках у меня было две коробки пахлавы. Затем все как в тумане — я упала в люк с арматурой, палками, г*мном и мусором, выбраться из которого невозможно самостоятельно — не пьяная, а трезвая девушка 29 лет", — рассказывает Екатерина.

По ее словам, ее мама быстро позвонила в скорую, которая приехала на место вызова очень оперативно.

"Я не помню, как я там находилась и сколько, но ноги я нечувствовала. Отдаю должное скорой помощи, которая приехала молниеносно, на носилках меня занесли в карету. Помню, что от сильного болевого шока я потеряла сознание и мне кололи укол. Что было после, это 7 кругов ада ", — рассказывает девушка.

Она возмущается, что в курортном поселке в пешей зоне открытые канализационные люки, где ходят туристы, в частности, маленькие дети.

В больнице, в 40 км от Кирилловки куда транспортировали пострадавшую, ей наложили гипс и поставили диагноз "закрытый перелом верхней тыльной стороны стопы".

Екатерина собирается подавать в суд на владельца канализационного люка, который не позаботился, чтобы он был закрыт крышкой.

Напомним, что Бахмуте Донецкой области пожилая женщина упала в канализационный колодец глубиной 3 м и не могла из него самостоятельно выбраться. Ее освобождали спасатели.

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