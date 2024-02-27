УПЦ КП аннулировала военному медаль – потому что он гей: люди начали массово отказываться от наград церкви

На днях Сеть всколыхнула история о том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду военного Виктора Пилипенко за "Жертвенность и любовь к Украине", когда там узнали, что он – гей.

В пресс-службе УПЦ КП отметили, что Филарет "не знал о греховных склонностях" военного. Поэтому в УПЦ КП решили, "ввиду открытой пропаганды греховной идеологии... считать церковную награду Виктору Пилипенко – аннулированной".

После того, как скандал набрал обороты, люди начали публично отказываться от наград Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Так, от аналогичной награды отказался военный Илья Коротенко.

"В связи с совершенно отвратительным поступком УПЦ Киевский Патриархат и Патриарх Филарет, которые отобрали награду у ветерана войны Виктора Пилипенко только потому, что он открыт гей, я также отказываюсь от аналогичной своей награды. Ваши античеловечные взгляды мне мерзки, а ваша погремушка, которую вы раздаете, а потом отбираете — ничего не стоит. Швырну вам эту игрушку под ноги во время следующего моего возвращения со службы в Киев", — написал он.

"Дорогие УПЦ Киевский Патриархат и лично Патриарх Филарет. У меня есть от вас такая награда (за подписью Филарета Денисенко). Мне сложно оценить степень оскорбления, которое вы пытались донести военнослужащему Виктору Пилипенко, называя его греховником и ссылаясь на какие-то "темные силы", ибо я до конца не в курсе правил вашего воображаемого колдовского мира, но если я верно понял, то этими словами вы пытались сказать, что качества господина Виктора как человека хуже ваших, и поэтому вы забираете у него такое же отличие благодарности за жертвенность к Украине... Как будто ваша игрушка после этого имеет какую-то ценность. Не имеет. Как будто его жертвенность и наша благодарность станут меньше. Не станут. Я занесу вам в Владимирский собор эту вашу игрушку: играйте, как знаете... Если бы я играл в такую же игру, то в ней "греховник" означало бы "примитивный тупой бестолковый невежда". Так что для меня вы — греховники", — написал Павел Шатохин.

От знака отличия также отказалась работница национального природного парка "Голосеевский" Наталья Соловьева.

"Я сейчас многих удивлю, но у меня также есть медаль от УПЦ Киевский Патриархат и Патриарх Филарет за период Майдана. И хочу от нее отказаться из-за действий, которые мне кажутся отвратительными — отобрать награду у храброго человека, ветерана войны Виктора Пилипенко из-за того, что он открытый гей – считаю недопустимым", — написала она.

Напомним, патриарх Филарет заявлял, что причинами появления коронавируса COVID-19 и мировой пандемии есть человеческие грехи, в частности коррупция, ложь и однополые браки.

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