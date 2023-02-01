УПЦ МП до сих пор подчинена РПЦ – заключение экспертов Госэтнополитики

Несмотря на заявления руководства УПЦ МП, эта церковь до сих пор имеет связь с РПЦ и ее главой Кириллом, который благословляет убийства украинцев.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) до сих пор имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

Об этом заявила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести после заключения экспертной группы.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести в двухмесячный срок обеспечила проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ МП на наличие церковно-канонической связи с РПЦ.

Для выполнения этой задачи была создана Экспертная группа.

"В ее состав вошли пятеро профессоров, докторов наук и один кандидат наук — специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия, имеющие профессиональные научные публикации по истории, социологии, философии, религии вообще и в сфере исследования восточного православия в частности", – говорится в сообщении.

Экспертная группа установила:

Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и Постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи УПЦ МП из РПЦ. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь , остается неизменным.

церковно-канонической связи УПЦ МП из РПЦ. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но , остается неизменным. УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.

УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности.

Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами Экспертной группы не обнаружено.